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الأوقاف تنفذ دورة بعنوان "نحو أمومة واعية" بمحافظات غزة

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:28

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غزة-الرأي

نفذت دائرة الدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤن الدينية دورة بعنوان "نحو أمومة واعية" والذي استهدف (270) امرأة على مستوى محافظات القطاع, بمشاركة ثلة من الواعظات ذوات الكفاءة وذوي الاختصاص من مؤسسات متعددة .


بدورها ،أوضحت مدير دائرة الوعظ والإرشاد أ. نادية الغول أن إدارتها تسعى من خلال هذه الدورة إلى تأهيل الفتيات الأمهات معرفياً ومهارياً في المجال التربوي ليكنً قادرات على إعداد جيل لديه قيم تمثل هويته الشرعية.


وتابعت:" أن الأوقاف تعنى بدور المرأة المسلمة وتوعيتها جيداً بالمسؤولية الملقاة على عاتقها كأم مسلمة من خلال التربية الناجحة, إلى جانب توطيد العلاقات الأسرية داخل البيت المسلم".


من جهتها، أشارت ممثلة الدعوة المجتمعية أ. منال أبو سخيلة أن البرنامج تضمن فعاليات وأنشطة دينية وثقافية وتدريبية حققت الهدف المراد, مثمنة جهود الجهات المشاركة التي تميزت في الأداء والتنفيذ.
 

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