الصحة تفتتح تشغيل جهاز أشعة (CT) بمجمع الشفاء

غزة - الرأي:

احتفلت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء، بتشغيل جهاز أشعة الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب (CT) الجديد في قسم الأشعة الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي.

وقال وكيل الوزارة يوسف أبو الريش إن الجهاز متطور جداً وبإمكانيات آليه عالية، ويبلغ سعره 600 ألف دولار.

وبين أن الجهاز يأتي ضمن منحة بقيمة 2800000 تم تخصيصها لرفع قدرات وزارة الصحة في مجالات مختلفة، منها أجهزة الأشعة والعناية المركزة وتنظير الجهاز التنفسي والهضمي.

وتوجه أبو الريش بالشكر للبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على تمويلهم المالي، والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" على رعايته.

وسيتم تخصيص الجهاز للفحوصات التي تحتاج سرعة في الخدمات خاصة حالات القلب والأوعية الدمية والشريان الرئوي، بحيث يقدم خدمته لنحو 60 حالة خلال 24 ساعة.

تصوير/ مدحت حجاج