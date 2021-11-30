"هنية" يكرم الأندية أبطال الموسم الرياضي لألعاب ذوي الإعاقة

غزة-الرأي

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الأندية أبطال الموسم الرياضي 2021، لألعاب ذوي الإعاقة صباح اليوم الثلاثاء في استاد فلسطين الرياضي، بحضور كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية وأحمد موسى ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسيد حسين مدير برامج الصحة في اللجنة الدولية، والمدرب الأمريكي سايمون بيكر، والمدراء العامون بالمجلس الأعلى جابر عياش وسعيد أبو سلطان ونبيل عواجة ومحمد حلس.

وأكد عبد السلام هنية في كلمته خلال حفل التكريم على أهمية دعم رياضة ذوي الإعاقة، وأن المجلس الأعلى يقدم رعاية واحتضان دائم لألعاب ذوي الإعاقة، كما شكر جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم اللجنة البارالمبية، وقال إن إنجازات أبطال ذوي الإعاقة في كافة الألعاب تتطلب المزيد من الجهد لرعاية هؤلاء الأبطال.

بدوره شكر كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية دعم المجلس الأعلى وعبد السلام هنية لرياضة ذوي الإعاقة، والوقوف دائما مع اللجنة البارالمبية ومساندتها، كما تناول إنجازات الاتحادات وتنظيم البطولات والصعوبات التي واجهت الموسم الرياضي بسبب وباء "كورونا"، وقال إن اللاعبين والأندية سيواصلون جهودهم من أجل الارتقاء بالرياضة وتمثيل فلسطين في المحافل الدولية.

بعد ذلك جرت مراسم تكريم الأندية وتقديم مكافأة مالية بقيمة (1000) دولار لكل من: نادي الصداقة بطل دوري كرة الطائرة – جلوس، نادي السلام بطل دوري كرة السلة للكراسي المتحركة، نادي الأبطال بطل دوري كرة القدم – البتر، بالإضافة وتقديم مكافأة (500) دولار لنادي السلام بطل كرة السلة للكراسي المتحركة – فتيات، ونادي السلام أيضاً بطل كرة الطاولة، و(300) دولار لنادي الجزيرة بطل بطولة القدس للسباحة، وشمل التكريم درعا تقديريا لكل من اللجنة البارالمبية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمدرب سايمون بيكر.

