وزارة الأسرى تناقش خطتها الاستراتيجية التنموية لعام 2022 - 2024

غزة- الرأي

عقدت وزارة الأسرى والمحررين ورشة عمل لمناقشة الخطة التنموية لعام 2022 - 2024، صباح اليوم الثلاثاء ضمن سياسة النهج التشاركي في إعداد الخطط ورسم السياسات بما يخدم تفعيل قضية الأسرى على المستوى المحلي والدولي.

وحضر اللقاء ا. بهاء المدهون وكيل الوزارة، وبمشاركة أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشريك الدكتور محمد المدهون وزير الشباب والرياضة والثقافة السابق، والمدراء العامون ومدراء الدوائر.

وناقش المجتمعون الخطة التنموية لعام 2022- 2024 التي وضعتها الوزارة بما يضمن تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة في خدمة قضية الأسرى التي تعد أحد أهم القضايا الوطنية الفلسطينية، والعمل على تفعيلها محلياً ودولياً والمحافظة على حقوقهم.

وشدد بهاء المدهون وكيل الوزارة على ضرورة العمل وفق خطة ورؤية استراتيجية واضحة وفق الأسس العلمية السلمية بما يضمن النهوض بقضية الأسرى على المستوى المحلي والدولي وصولاً الى تحقيق الحرية لجميع الأسرى داخل السجون.

من جانبه أشاد د. محمد المدهون بالخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة والمبنية على أسس علمية وتطرق الى عدة مواضيع تتعلق بالرؤيك والرسالة والتوحهات الاستراتيجية وأهداف الوزارة وتحليل البيئة الداخلية والخارجية واستغلال نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة، مؤكداً أن قضية الأسرى بحاجة إلى كل الجهود السياسة والقانونية والإعلامية.