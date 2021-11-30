وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شمالي القطاع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تناقش خطتها الاستراتيجية التنموية لعام 2022 - 2024 وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى توزع مصائد فرمونية لمراقبة دودة "الحشد الخريفية" وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يكرم الأندية أبطال الموسم الرياضي لألعاب ذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تفتتح تشغيل جهاز أشعة (CT) بمجمع الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنفذ دورة بعنوان "نحو أمومة واعية" بمحافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية "سليمان" يشيد بجهود الصليب الأحمر بدعم أنشطة الرعاية الذاتية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئة تزور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يعلن إصدار العدد 102 من جريدة (الوقائع الفلسطينية)
أخبار » الأخبار الحكومية

"الدعليس": فلسطين خسرت قامة وطنية بوفاة "صيام"

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:17

جانب من زيارة بيت العزاء
جانب من زيارة بيت العزاء

غزة – الرأي:

أكد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس أن فلسطين قد خسرت قائداً وقامة وطنية بوفاة الراحل عبد السلام صيام.

وأشار "الدعليس" خلال زيارته بيت عزام "صيام" اليوم الثلاثاء، أن الراحل قدم زهرة شبابه في خدمة أبناء وطنه طيلة سنوات حياته.

وبين أن الحكومة وجهت بإطلاق اسمه على إحدى المدارس التي يتم إنشاؤها تخليداً لذكراه، قائلاً: "هذا أقل ما يمكن تقديمه لقامة وطنية مثل الأخ عبد السلام".

بدوره، بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو، أن الراحل "صيام" كان رجلاً مخلصاً وأميناً خلال عمله في رئاسة متابعة العمل الحكومي سابقاً.

وأضاف "جئنا لنقدم التعزية بوفاة أخ كبير ومجاهد وهو واجب علينا لما قدمه لشعبنا الفلسطيني، فهو مجاهد فذ، فسلاماً عليه يوم ولد ويوم يبعث حيا".

يذكر أن "الدعليس" قد صرح للرأي في وقت سابق أمس، أنه سيتم إطلاق اسم القائد الراحل عبد السلام صيام على المدرسة الجديدة التي شرعت وزارة التربية والتعليم ببنائها شمال معسكر الشاطئ بجوار مدرستي ابن سينا وصلاح خلف.

وكانت رئاسة العمل الحكومي بغزة، قد نعت الأستاذ عبد السلام بدر صيام 52 عاماً من مدينة غزة، والذي وافته المنية في مستشفى الشفاء، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وبعد صراع طويل مع المرض.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟