"الدعليس": فلسطين خسرت قامة وطنية بوفاة "صيام"

غزة – الرأي:

أكد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس أن فلسطين قد خسرت قائداً وقامة وطنية بوفاة الراحل عبد السلام صيام.

وأشار "الدعليس" خلال زيارته بيت عزام "صيام" اليوم الثلاثاء، أن الراحل قدم زهرة شبابه في خدمة أبناء وطنه طيلة سنوات حياته.

وبين أن الحكومة وجهت بإطلاق اسمه على إحدى المدارس التي يتم إنشاؤها تخليداً لذكراه، قائلاً: "هذا أقل ما يمكن تقديمه لقامة وطنية مثل الأخ عبد السلام".

بدوره، بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو، أن الراحل "صيام" كان رجلاً مخلصاً وأميناً خلال عمله في رئاسة متابعة العمل الحكومي سابقاً.

وأضاف "جئنا لنقدم التعزية بوفاة أخ كبير ومجاهد وهو واجب علينا لما قدمه لشعبنا الفلسطيني، فهو مجاهد فذ، فسلاماً عليه يوم ولد ويوم يبعث حيا".

يذكر أن "الدعليس" قد صرح للرأي في وقت سابق أمس، أنه سيتم إطلاق اسم القائد الراحل عبد السلام صيام على المدرسة الجديدة التي شرعت وزارة التربية والتعليم ببنائها شمال معسكر الشاطئ بجوار مدرستي ابن سينا وصلاح خلف.

وكانت رئاسة العمل الحكومي بغزة، قد نعت الأستاذ عبد السلام بدر صيام 52 عاماً من مدينة غزة، والذي وافته المنية في مستشفى الشفاء، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وبعد صراع طويل مع المرض.