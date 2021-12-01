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العلماء يطورون تطبيق واقع افتراضى يتيح لك الرؤية والشعور عبر روبوت

01 كانون أول / ديسمبر 2021 09:21

العلماء يطورون تطبيق واقع افتراضى يتيح لك الرؤية والشعور عبر روبوت
العلماء يطورون تطبيق واقع افتراضى يتيح لك الرؤية والشعور عبر روبوت

يمكن للعلماء الآن نقلك إلى أي مكان في العالم في جسم روبوت لزيارة أحبائك، حيث أنشأت شركة Cyberselves، وهي شركة تابعة لجامعة Sheffield، تطبيقًا يمنحك تجربة الروبوت من خلالنظارة الواقع الافتراضى ووحدات تحكم في الحركة محمولة، وتتيح تقنية الحضور عن بُعد للأشخاص رؤية ما يراه الروبوت، وسماع ما يسمعه، والشعور بما يشعر به، والتحرك في جسمه عبر الإنترنت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن استخدامه لمساعدة الناس على زيارة الأقارب واحتضانهم، واستكشاف مناطق الجذب السياحي، وتقديم الرعاية الصحية وتقييم البيئات الخطرة.

كانت شركة Sheffield الفرعية واحدة من اثنين فقط من المتأهلين للتصفيات النهائية البريطانية في مسابقة ANA Avatar XPRIZE العالمية للروبوتات.

ستحصل الشركة الفائزة، المقرر تحديدها العام المقبل، على أكبر جزء من جائزة قدرها 8 ملايين دولار (6 ملايين جنيه إسترليني) لمواصلة تطوير تقنيتها.

يمكن استخدام تطبيق Cyberselves، المسمى Teleport، مع أي نظارة واقع افتراضى أو من خلال متصفح على جهاز كمبيوتر، وهو متوافق مع العديد من الروبوتات.

قال دانيال كاميليري، الشريك المؤسس لشركة Cyberselves: "إن تطبيق Teleport الخاص بنا يجعل التشغيل عن بعد للروبوتات فعالاً بشكل قوي وبسيط من الناحية الوظيفية".

كما أنه باستخدام الهاتف الذكي أو المستعرض أو نظارة الواقع الافتراضى، يمكن للمستخدم التحكم عن بعد في أي روبوت بطريقة بديهية لجسم الإنسان.

قال الدكتور مايكل زولوسي، رئيس العمليات في شركة Cyberselves: "إن القدرة على استخدام التواجد عن بعد من خلال متصفح الإنترنت ستجعل الوصول إلى التكنولوجيا أكثر سهولة وتفتح المزيد من الاحتمالات لاستخدامها".

وطور باحثو Cyberselves أيضًا Animus، وهي "لغة عالمية للروبوتات" تتيح ترخيص تطبيقTeleport للاستخدام مع أي روبوت في العالم.

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