فيسبوك قد تفقد جزءا من إمبراطوريتها حال رفض صفقة جيفى

يبدو أن ميتا التي كانت تُعرف سابقًا باسم فيسبوك، ستفقد جزءًا من إمبراطوريتها العملاقة حال رفض صفقة جيفى وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، من المتوقع أن يعكس منظم المنافسة في المملكة المتحدة استحواذ الشركة على Giphy.



هذه الخطوة التي ستكون المرة الأولى التي تبطل فيها هيئة المنافسة والأسواق (CMA) صفقة تقنية كبيرة، يمكن أن تشكل سابقة للعمل في المستقبل وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.



ووافق Facebook على شراء Giphy مقابل 315 مليون دولار في مايو 2020.



وأعلن فيشال شاه عند الإعلان عن الصفقة في منشور مدونة أن منصة استضافة GIF ستنضم إلى فريق إنستجرام.



وقال " يجعل Giphy المحادثات اليومية أكثر إمتاعًا، ولذا نخطط لزيادة دمج مكتبة GIF الخاصة بهم في إنستجرام وتطبيقاتنا الأخرى حتى يتمكن الأشخاص من العثور على الطريقة الصحيحة للتعبير عن أنفسهم".



وجاء الإعلان وسط مخاوف متزايدة بشأن قوة فيسبوك، في حين أن سعر الشراء كان صغيرًا مقارنة بـ19 مليار دولار التي دفعها Facebook مقابل Instagram ، فإن موقع GIF يتمتع بحضور واسع.



وفى عام 2019 قال مؤسس Giphy Alex Chung إن المنصة كانت ثانى أكبر محرك بحث في العالم.



بعد شهر من إعلان فيسبوك عن الصفقة، كشفت هيئة أسواق المال أنها بدأت تحقيقًا في عملية الاستحواذ.



وقالت الهيئة التنظيمية إنها ستدقق في ما إذا كانت الصفقة ستقلل المنافسة في أسواق الشركة.



أمرت هيئة السوق المالية أيضًا فيسبوك بعدم الاندماج مع Giphy أثناء استمرار التحقيق.



في أغسطس 2021 أبلغت هيئة أسواق المال عن نتائجها الأولية.



وقالت هيئة الرقابة إن الصفقة ستؤدي إلى "تقليل كبير للمنافسة (SLC) في وسائل التواصل الاجتماعي وعرض الإعلانات، مما يضر بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والشركات في المملكة المتحدة."



وجادلت هيئة أسواق المال بأن الصفقة ستزيل منافسًا للإعلانات المصوّرة من الدولة، بالإضافة إلى ذلك قال إن فيسبوك سيحصل على ميزة غير عادلة على المنصات الأخرى التي تستخدم Giphy ، مثل تيك توك وسناب شات وعارض فيسبوك هذا الأمر.



وأضافت" أوضحنا وجهة نظرنا الأولية بأن الطريقة الفعالة الوحيدة لمعالجة مشكلات المنافسة التي حددناها هي يبيع فيسبوك Giphy بالكامل إلى مشتر مناسب."



في أكتوبر اتخذت هيئة أسواق المال المزيد من الإجراءات، وأعلنت الهيئة أنها غرمت فيسبوك 70 مليون دولار لخرق أمر صدر أثناء التحقيق.



ومن المتوقع أن تزيل الوكالة الرقابية عملية الاستحواذ "في الأيام المقبلة"، حسب تقارير صحيفة فاينانشيال تايمز.



إذا تم حظر الصفقة فستكون لحظة فارقة في الصراع بين التكنولوجيا الكبيرة والهيئات التنظيمية لمكافحة الاحتكار.

