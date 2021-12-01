المونديال العربي: "العنابي" القطري يستهل المشوار بالفوز على البحرين

استهل المنتخب القطري لكرة القدم صاحب الارض، مشواره في النسخة العاشرة من كأس العرب بالفوز على نظيره وجاره البحريني 1-صفر أمس، على استاد البيت في التدشين الرسمي لأكبر ملاعب البطولة وثاني أكبر ملاعب مونديال قطر 2022، في حين انتزع العراق الذي لعب منقوصاً تعادلاً في الرمق الاخير من عُمان 1-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

في المباراة الاولى، صمد المنتخب البحريني أمام قطر حتى الدقيقة 69 قبل ان تمنى شباكه بهدف من رأسية لعبد العزيز حاتم ليمنح بلاده صدارة المجموعة الأولى.

وأكد وصيف النسخة السابعة التي استضافها على أرضه عام 1998 سعيه للمنافسة على اللقب الأول في تاريخه، فيما لم يقو وصيف نسختي 1985 و2002 والذي يدون حضوره السادس على تجنب الخسارة.

ورغم البداية الجريئة لفريق المدرب البرتغالي هيليو سوزا مهدداً مرمى سعد الشيب بعد سبع دقائق فقط عبر رأسية مهدي الحميدان التي مرت بمحاذاة القائم.

وأهدر المعز فرصة سانحة أخرى عندما واجه الحارس لكنه سدد ضعيفة، قبل أن يأتي عبد العزيز حاتم بالحل مستغلاً عرضية متقنة من أكرم ليحولها برأسه في الشباك (69).



العراق: (1) - عُمان: (1)

وفي المجموعة ذاتها، انتزع العراق بعشرة لاعبين تعادلاً ثميناً في الوقت القاتل من نظيره العماني 1-1 على استاد الجنوب في الوكرة.

واستهل العراق، اللقاء ضاغطاً فتحصل على أوّل فرصة خطيرة في الدقيقة الثامنة من ركلة حرة مباشرة نفذها لاعب نادي الشرطة محمد قاسم قوية بقدمه اليسرى مرت بمحاذاة القائم الأيسر للحارس العُماني أحمد الرواحي.

وتلقى العراق ضربة موجعة منتصف الشوط الثاني بطرد لاعبه وسطه ياسر قاسم لتلقيه الانذار الثاني (68).

وحصل المنتخب العماني على ركلة جزاء اثر عرقلة الحارثي من قبل حسن رائد فانبرى لها اليحيائي على يسار الحارس (78) ليمهد الطريق امام تحقيق فريقه باكورة انتصاراته في اول مشاركة له في المسابقة قبل ان يأتي الرد في الوقت القاتل.

ففي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة حصل العراق على ركلة جزاء بعدما قام الحارثي بشد قميص ايمن حسين فانبرى لها الأخير في الوهلة الأولى لكنه أهدرها (90+6) قبل أن يطلب الحكم إعادتها كون الحارس العماني الرواحي تحرك بقدميه عن خط المرمى فانبرى لها عبد الكريم هذه المرة وسددها على يمين الحارس (90+8).



الامارات: (2) - سورية: (1)

وحقق المنتخب الاماراتي فوزه الأول على نظيره السوري منذ 2003 عندما تغلب عليه 2-1 على استاد 974 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

واحتل "الأبيض" المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن تونس الفائزة على موريتانيا 5-1.

وكانت المباراة "بروفة" للمنتخبين، حيث يلتقيان مجددا في 27 كانون الثاني المقبل في دبي في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

واستثمر"الأبيض" الذي عاد للمشاركة في كأس العرب للمرة الثانية بعد نسخة 1998 سيطرته بافتتاح التسجيل بعد عرضية من بندر الاحبابي ارتقى لها كانيدو برأسه جميلة في شباك إبراهيم عالمة(24).

وأضافت الامارات الثاني بعد 6 دقائق عندما مرر كانيدو كرة الى علي صالح عالجها بتسديدة أرضية بعيدا عن متناول عالمة(30).

وتحسن أداء"نسور قاسيون" في الشوط الثاني، وبعد عدة محاولات قلصوا الفارق بعد أخطاء في التمرير بين لاعبي الامارات وتحت ضغط محمود البحر وصلت الكرة من مدافع"الأبيض"محمد العطاس الى السلامة الذي وضع الكرة في شباك خصيف(60).

وفي المجموعة ذاتها، ضرب المنتخب التونسي بقوة في مستهل مشاركته الأولى في كأس العرب لكرة القدم منذ 1988، وذلك بفوزه الكبير على نظيره الموريتاني 5-1، بفضل ثنائية لكل من سيف الدين الجزيري ومحمد بالعربي.