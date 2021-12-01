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صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنكلترا للعام 2021

01 كانون أول / ديسمبر 2021 10:21

صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنكلترا للعام 2021
صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنكلترا للعام 2021

توج النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي بجائزة جديدة، إضافة إلى جائزة القدم الذهبية التي فاز بها ،الاثنين، في إمارة موناكو الفرنسية.


ووفقا للموقع الرسمي لنادي ليفربول فإن النجم المصري فاز بجائزة أفضل لاعب في إنكلترا لعام 2021، من قبل رابطة مشجعي كرة القدم.


وهي المرة الثانية التي يفوز بها صلاح بتلك الجائزة، بعدما حصل عليها في المرة الأولى عام 2018، وبات بذلك أول لاعب في تاريخ الجائزة يفوز بها أكثر من مرة.
وتفوق صلاح على كل من ماسون مونت، ميخائيل أنطونيو، فيل فودين، روبن دياز ويوريس تيليمانس.


ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي موسم الدوري الإنكليزي برصيد 11 هدفا، وحل الأثنين في المركز السابع على لائحة ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، والتي ذهبت لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السابعة في تاريخه.

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