رونالدو يصدر بياناً نارياً بشأن المنافسة مع ميسي

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي بيانا ناريا بشأن جائزة الكرة الذهبية .



فقد كذّب رونالدو، باسكال فيري، رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تقدم الجائزة سنويا، بشأن تصريحاته المتعلقة عن المنافسة التاريخية على جائزة الكرة الذهبية، بين النجم البرتغالي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



وقال فيري مؤخرا لصحيفة "نيويورك تايمز": "رونالدو لديه أمنية واحدة فقط، وهي الاعتزال مع عدد كرات ذهبية أكثر من ميسي.. هذا ما قاله لي رونالدو بنفسه".



وقال رونالدو في بيان نشره عبر حسابه في "فيسبوك" : "قال باسكال فيري إنني أخبرته بأنني أمتلك الطموح لإنهاء مسيرتي الكروية بعدد من الكرات الذهبية أكثر من ليونيل ميسي.. فيري كذب، واستخدم اسمي للترويج لنفسه وللمنصب الذي يعمل فيه".



وأكد رونالدو: "من غير المقبول أن يقع المسؤول عن منح مثل هذه الجائزة المرموقة في ازدراء مطلق لشخص احترم كرة القدم الفرنسية والكرة الذهبية دائما".

وتابع: "فيري كذب مجددا لتبرير غيابي عن الحفل بوجودي في حجر صحي، ولا أرى سببا لذلك".



وأكمل: "أتقدم دائما بالتهنئة لأولئك الذين يفوزون بالجوائز، أفعل ذلك لأنني لا أعارض أي شخص، أفوز لنفسي وللأندية التي أمثلها، أفوز لنفسي ولمن يريدونني جيدا، لا أفوز على حساب أي شخص".



وأضاف: "أكبر طموح في مسيرتي هو الفوز بالألقاب القارية مع بلدي والأندية التي أمثلها، وأن أكون نموذجا يحتذى به لكل أولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا لاعبين محترفين، وترك اسمي مكتوبا بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية".