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مكافحة المخدرات تنظم سلسة محاضرات توعوية لطلبة الثانوية برفح

01 كانون أول / ديسمبر 2021 11:16

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رفح- الرأي

نظمت شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح جنوب القطاع سلسلة محاضرات توعوية لطلاب المدارس الثانوية في المحافظة للتحذير من مخاطر المخدرات.

وقال النقيب بكر شيخ العيد من دائرة التخطيط والتوعية بمكافحة المخدرات برفح، إن دائرة مكافحة رفح نظمت "22" محاضرة توعوية لطلبة المدارس الثانوية في المحافظة.

وأوضح أن المحاضرات استفاد منها 2000 طالب، تخللها الحديث عن مخاطر المخدرات، وأضرارها السلبية على الفرد، والمجتمع، والآثار الكارثية الناجمة عن تعاطيها صحيًا واقتصاديًا".

وأشار شيخ العيد إلى أن المكافحة برفح تواصل العمل في مبادراتها التوعوية لطلبة المدارس لزيادة الوعي الثقافي حول هذه الآفة الخطيرة وتجنبها، للوصول إلى مجتمع آمن وجيل واعد.

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