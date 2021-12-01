مديرية عمل رفح تطلع التشريعي على خدمات المديرية

رفح- الرأي

استقبلت مدير مديرية عمل رفح م. مجدي أبو غالي، مدير مكتب نواب التشريعي في المحافظة م. محمد الشاعر.

وتم خلال اللقاء الاطلاع على الخدمات والأنشطة التي تقدمها المديرية، ومتابعة دورها في عملية التسجيل للعمال الراغبين بالعمل داخل الخط الأخضر.