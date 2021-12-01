وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2129) الأربعاء 1 ديسمبر 2021 وكالة الرأي الفلسطينية معلم من غزة يبتكر ربوتًا للتفاعل مع الطلبة وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يصدر بياناً نارياً بشأن المنافسة مع ميسي وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنكلترا للعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية المونديال العربي: "العنابي" القطري يستهل المشوار بالفوز على البحرين وكالة الرأي الفلسطينية مضرب منذ 107 أيام .. جلسة محكمة للمعتقل أبو هواش اليوم وكالة الرأي الفلسطينية بيرو.. اكتشاف مومياء غريبة مقيدة وكالة الرأي الفلسطينية الصين.. اكتشاف أقدم مشروب شاي في العالم وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الثلاثاء
أخبار » الأخبار الحكومية

مديرية عمل رفح تطلع التشريعي على خدمات المديرية

01 كانون أول / ديسمبر 2021 11:18

مديرية عمل رفح تطلع التشريعي على خدمات المديرية
مديرية عمل رفح تطلع التشريعي على خدمات المديرية

رفح- الرأي

استقبلت مدير مديرية عمل رفح م. مجدي أبو غالي، مدير مكتب نواب التشريعي في المحافظة م. محمد الشاعر.
وتم خلال اللقاء الاطلاع على الخدمات والأنشطة التي تقدمها المديرية، ومتابعة دورها في عملية التسجيل للعمال الراغبين بالعمل داخل الخط الأخضر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟