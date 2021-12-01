سلطة المياه تستقبل طلاباً من مدرسة ذكور النصيرات الابتدائية

غزة- الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم مجموعة من أشبال مدرسة ذكور النصيرات الابتدائية "ب".

جاءت الزيارة بهدف تقديم ارشادات و نصائح للطلاب في اطار ترشيد استخدام المياه وكيفية المحافظة على البيئة وتعزيز السلوكيات التي تساهم بالحفاظ على البيئة.

وأكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، على أهمية مخاطبة فئة الأطفال تحديدا بالمجتمع الفلسطيني نظرا لأهميتها من خلال تعزيز القيم والسلوكيات السليمة لديهم للمحافظة على البيئة وترشيد استهلاك المياه.



كما وشجع د.يوسف ابراهيم على تنظيم حملات توعوية داخل المدارس بشكل عام.



وفي اطار تمكين الدور، طرح د.يوسف ابراهيم فكرة أن يتولى أحد الطلاب منصب رئيس سلطة المياه وجودة البيئة وطرح عليهم عدة أسئلة في جانب المحافظة على المياه والبيئة.



في حين شكرت ادارة المدرسة رئاسة سلطة المياه وجودة البيئة على حسن استقبالهم مثمنة دورهم الكبير فيما اعتبر د.يوسف ابراهيم أن السلطة تعمل قصارى جهدها بالمحافظة على كل مكونات البيئة من أجل أجيال المستقبل.