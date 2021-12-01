مجمع الشفاء ينفذ دورة تدريبية في"الانعاش القلبي لحديثي الولادة"

غزة- الرأي

نفذ قسم التعليم المستمر للتمريض بمجمع الشفاء الطبي، بالتعاون مع مؤسسة ماب دورة تدريبية بعنوان "الانعاش القلبي لحديثي الولادة" والتي تستهدف الكوادر التمريضية في قسم الحضانة بالمجمع.



وألقى المحاضرة د.عزالدين قوتة استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة ، بحضور د.ناصر بلبل رئيس قسم الحضانة وعددا من الطواقم التمريضية العاملين بمستشفى الولادة.

حيث ذكر رئيس قسم التعليم المستمر أن هذه الدورة تهدف الى تحسين جودة الانعاش القلبي الأمن لحديثي الولادة من قبل الطاقم التمريضي داخل قسم الحضانة وتدريبهم على عمل مثل هذه الدورات لتدريب الجميع عليها.



واكد مدير تمريض المجمع على اهمية عقد مثل هذه الدورات التي تؤدي الى توفير المعرفة والمهارات اللازمة لتقييم وتقديم الرعاية العاجلة للأطفال وسرعة التعامل معهم وتطوير القطاع الصحي الفلسطيني الى الأفضل، مشيرا الى تكرار الدورة مرة واحدة كل ثلاثة شهور.