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بعنوان " تحدي المرض "

الصحة تنظم مبادرة دعم نفسي لمرضى الغسيل الكلوي

01 كانون أول / ديسمبر 2021 11:52

الصحة تنظم مبادرة دعم نفسي لمرضى الغسيل الكلوي
الصحة تنظم مبادرة دعم نفسي لمرضى الغسيل الكلوي

غزة- الرأي

نظم فريق وحدة الصحة النفسية والدعم النفسي بالمجمع برئاسة د. فتحي مكي، وبالتعاون مع طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مبادرة بعنوان " تحدي المرض " لتحسين الحالة النفسية والتخفيف عن مرضى غسيل الكلى الذين يعانون من الفشل الكلوي ويجلسون ساعات طويلة امام ماكنة الغسيل تستمر من ٣ _٤ ساعات للجلسة الواحدة مما يشعرهم بالضيق والملل.


وبين د.مكي نوع النشاطات التي قام بها الفريق خلال تنفيذ المبادرة من تفريغ نفسي وانفعالي للمرضى وتوزيع الورود والهدايا الرمزية عليهم وعلى ذويهم مشيرا الى العديد من البرامج والمبادرات الترفيهية التي تهدف إلى تغيير الأجواء السلبية لهم.


وعبر المرضى عن سعادتهم بهذه المبادرة مما أدى إلى رفع معنوياتهم ومساعدتهم في التفريغ النفسي. 


 بدورهم شكر الأطباء والتمريض في قسم الكلية جميع القائمين على هذه الفعالية مطالبين بالمزيد من الفعاليات التي تدخل أجواء الفرح والسعادة على المرضى.

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