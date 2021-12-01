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بلدية غزة دعت النشطاء للتفاعل ودعم الحملة

نشطاء يطلقون حملة لتعزيز الوعي بمخاطر إحراق النفايات

01 كانون أول / ديسمبر 2021 12:04

نشطاء يطلقون حملة لتعزيز الوعي بمخاطر إحراق النفايات
نشطاء يطلقون حملة لتعزيز الوعي بمخاطر إحراق النفايات

غزة- الرأي

أطلق نشطاء حملة مناصرة رقمية للحد من ظاهرة حرق النفايات وزيادة الوعي المجتمعي بمخاطرها اليوم الأربعاء، بالتعاون مع جمعية أجيال للإبداع والتطوير وبالشراكة مع الشريك السويدي للتنمية IM.


ودعت البلدية كافة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة الفاعلة ودعم الحملة حفاظاً على الصحة البيئية ضمن وسم " #لا_لحرق_النفايات #بيئتنا_حلوة ".


وتنظم هذه الحملة ضمن جهود زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر حرق النفايات وضمن أنتمامشطة مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب " تمكين " - المشاركة المدنية-، والذي تنفذه الجمعية.


وكانت بلدية غزة قد استبقت الحملة ونظمت جولة ميدانية ( رحلة ما وراء الخدمة ) للنشطاء الشباب الذين سيشاركون في الحملة وشملت مراكز ومرافق البلدية لتعريفهم عن البلدية وجهودها في خدمة المواطنين وكذلك تضمن الجولة مكب النفايات في منطقة شرق المدينة حيث تم إطلاعهم على طرق جمع وترحيل النفايات والمخاطر الصحية والبيئية التي تسببها عملية حرق النفايات.

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