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بلدية المغازي توقع عقود المرشحين للعمل ضمن برنامج تطوير البلديات

01 كانون أول / ديسمبر 2021 12:15

بلدية المغازي توقع عقود المرشحين للعمل ضمن برنامج تطوير البلديات(1)
بلدية المغازي توقع عقود المرشحين للعمل ضمن برنامج تطوير البلديات(1)

غزة- الرأي

وقع حاتم الغمري رئيس بلدية المغازي، بحضور م.خالد احمد مدير دائرة الصحة والبيئة عقود مع 24 من صناع الجمال، اضافة لمشرفين اثنين.


وخلال التوقيع رحب رئيس البلدية، بأبناء  المخيم من صناع الجمال، مؤكداً  على ضرورة التعاون والعمل جنبا الي جنب بلدية واهالي وصناع جمال من اجل مغازي جميلة ونظيفة باستمرار .


وافاد م.خالد أحمد مدير دائرة الصحة والبئية، أن  صناع الجمال موزعين على دورتين في كل دورة 12 من صناع الجمال ومشرف واحد مدة كل دورة 50 يوما.
وأضاف بأنه سيتم توزيعهم على مناطق مختلفة بالمخيم بهدف الحفاظ على المخيم جميلا نظيفاً.


وخلال لقاء التوقيع تم عرض و شرح مدونة قواعد السلوك واخلاقيات العمل للعاملين ضمن المشروع ومناقشة بنودها مع المتعاقدين 

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