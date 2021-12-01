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بالتعاون مع بلديات الشرقية ووزارة التنمية

بلدية عبسان الكبيرة تنظم حفلاً لتكريم صناع الجمال

01 كانون أول / ديسمبر 2021 12:20

بلدية عبسان الكبيرة تنظم حفلاً لتكريم صناع الجمال
بلدية عبسان الكبيرة تنظم حفلاً لتكريم صناع الجمال

خان يونس- الرأي

نظمت بلدية عبسان الكبيرة، بالتعاون مع بلديات المنطقة الشرقية ، ووزارة التنمية الاجتماعية حفل تكريم لصناع الجمال ضمن مبادة " تكريم صناع الجمال" .


حيث حضر الحفل عدد من رؤساء البلديات والمخاتير والاعيان، وسط حضور جميع صناع الجمال في دوائر الصحة والبيئة في جميع البلديات الشرقية.


بدورهم أكدوا رؤساء البلديات على أهمية دور صناعي الجمال في مهنتهم الشاقة والصعبة، وأن البلديات تولي اهتماماً بهم وتقدر لهم جهودهم وتسعى دائما لتوفير حياة كريمة لهم.


يذكر أن الحفل تخلل فقرات عديدة ترفيهية ومتنوعة وتم توزيع الهدايا على صناع الجمال بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية 

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