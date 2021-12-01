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رميًا بالرصاص

الحكم بالإعدام على مرتكب جريمة الاعتداء على طفلة برفح

01 كانون أول / ديسمبر 2021 12:26

غزة - الرأي

حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري، صباح الأربعاء، على المدان بجريمة الاعتداء على الطفلة (س، س) برفح في نوفمبر الماضي، بالإعدام رمياً بالرصاص.

وقالت المحكمة إنه تم إدانة (سامر، س) عسكري من مواليد 1978م، بتهمتي اغتصاب قاصر خلافاً لمواد قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013م.

وأوضحت المحكمة أن الحكم الصادر أولي وخاضع للاستئناف.

يذكر أن المحكمة العسكرية بدأت، في 24 نوفمبر الماضي، جلساتها للنظر في جريمة الاعتداء التي تعرضت لها الطفلة (س، س) 4 أعوام من مدينة رفح بتاريخ 8 نوفمبر 2021.

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