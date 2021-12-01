بلدية دير البلح تبحث مع لجنة حي الحكر احتياجات المنطقة

الوسطى- الرأي

بحثت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، مع وفدٍ من لجنة حي الحكر قضايا تهم الحي خاصة مع بدء فصل الشتاء وبعض الأمور التي يعاني منها السكان بما يحسين واقع الخدمات به.



وأكد م.عبد الله نصر الله مساعد رئيس البلدية على سعي البلدية المستمر وحرصها على تحسين جودة الخدمات المقدمة بما يتلائم واحتياجات المناطق من ناحية وتوفر الإمكانات لدى البلدية من ناحية اخرى، وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الاحتياجات والجهود التي تبذلها البلدية للاستمرار في تقديم خدماتها.



وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الخروج إلى الحي ميدانياً والاطلاع على ما تم مناقشته للوصول إلى الحلول المناسبة وفق الأنظمة والقوانين.