لجنة السلامة بخان يونس تغلق نقاط لتعبئة الغاز مخالفة للشروط

خان يونس- الرأي

قامت لجنة الأمن والسلامة في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، بإغلاق عدد من نقاط تعبئة الغاز المنزلي المخالفة للنظام وشروط السلامة العامة ووجودها في الأحياء السكنية والتي تهدد حياة المواطنين بالكوارث الإنسانية.



وأكد رئيس لجنة الطوارئ المركزية، رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، أن اللجنة اتخذت قراراً بإغلاق جميع نقاط تعبئة الغاز المنزلي المخالفة للشروط وذلك تحرير محاضر الضبط والمصادرة أكثر من مرة، مشيرًا إلى أنه قد تم توثيق تلك الإجراءات من خلال الجهات الحكومية المختصة، وأن الإغلاق جاء نتيجة لوجود تلك المحطات في مناطق سكنية، وهي مخالفة ويعاقب عليها القانون ووجودها يشكل خطرًا محدقًا بحياة المواطنين.



وأوضح أن لجنة الأمن والسلامة والتي تتكون من بلدية خان يونس، والنيابة العامة، ووزارة العمل، وصحة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الوطني، وجهاز الدفاع المدني، ومباحث التموين، قد قامت بضبط المخالفات بحق تلك المحطة لاقتنائها معدات تعبئة وتفريغ غاز في مناطق سكنية ومحلات تتبع للمواطنين في وقت سابق وتم إحالتها إلى النيابة العامة.



وأكد د. البطة على أن اللجنة ماضية في تنفيذ حملاتها وستطال كافة أحياء ومناطق محافظة خان يونس، وسيتم ملاحقة كافة المخالفين وإغلاق كل نقاط توزيع الغاز المنزلي بالكامل؛ لأن سلامة المواطنين وحفظ أرواحهم هي مصلحة وطنية عليا.