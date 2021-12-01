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بلدية خان يونس تشرع بتأهيل 4 شوارع زراعية جنوب المدينة

01 كانون أول / ديسمبر 2021 12:39

بلدية خان يونس تشرع بتأهيل 4 شوارع زراعية جنوب المدينة
بلدية خان يونس تشرع بتأهيل 4 شوارع زراعية جنوب المدينة

خان يونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بتنفيذ مشروع تأهيل (4) طرق زراعية تقع جنوب المدينة باستخدام ناتج الكسارة وذلك بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتكلفة (90) ألف دولارًا.


وذكر مدير دائرة المشاريع بالبلدية م. موسى الأخرس، أن العمل بتأهيل الشوارع الزراعية سيستمر (60) يومًا، حيث سيتم تسوية الشوارع بمساحة (13,500) مترًا مربعًا، وفرد ودمك طبقة ناتج كسارة سمك (20) سم، ثم فرد طبقة كركار سمك (5) سم.


وأشار إلى أن المشروع يستهدف إلى جانب ما سبق تأهيل شارع رقم (97) بالقرب من مسجد حليمة الذي يصل شارع المحكمة رقم (44) حتى شارع المصريين رقم (29)، بالإضافة إلى شارع رقم (9) المعروف بــ " الحمد والرضا" وهو امتداد شارع الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا من الجهة الشرقية.


وأوضح أنه سيتم تأهيل شارع مسجد السلام الواقع في شارع رقم (8)، وكذلك شارعي رقم (129 - 114) ويصل شارع رقم (69) بحي قاع القرين المعروف بــ "هاني الجبور" وشارع صلاح الدين وذلك مقابل معصرة وافي.


وبين أهمية المشروع الذي يهدف إلى حل مشكلة انجرافات التربة في الشوارع والتي قد تحدث في فصل الشتاء بفعل تشكل سيول الأمطار  ، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين والمزارعين من التنقل بشكل آمن.

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