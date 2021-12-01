وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تشرف على عروض الأسعار بجمعية "بنت الريف " وكالة الرأي الفلسطينية داخلية خانيونس تُنجز 10 آلاف معاملة خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتأهيل 4 شوارع زراعية جنوب المدينة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة السلامة بخان يونس تغلق نقاط لتعبئة الغاز مخالفة للشروط وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد السبت امتحان الدورة الإستكمالية لامتحان التوجيهي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تفتتح مشروع تطوير امتداد شارع الجزائر غرب المدينة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تبحث مع لجنة حي الحكر احتياجات المنطقة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم بالإعدام على مرتكب جريمة الاعتداء على طفلة برفح وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنجز 44 مخالصة عمالية خلال نوفمبر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة تنظم حفلاً لتكريم صناع الجمال
أخبار » الأخبار الحكومية

داخلية خانيونس تُنجز 10 آلاف معاملة خلال نوفمبر

01 كانون أول / ديسمبر 2021 12:41

داخلية خانيونس تُنجز 10 آلاف معاملة خلال نوفمبر
داخلية خانيونس تُنجز 10 آلاف معاملة خلال نوفمبر

خان يونس- الرأي

أنجزت مديرية داخلية خانيونس -الشق المدني- 10 آلاف 626 معاملة للمواطنين في المحافظة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وسلمت دائرة الأحوال المدنية خلال الشهر الماضي، سكان المحافظة 6674 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية خلال الشهر ذاته 985 مولوداً جديداً، و104 حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد المعاملات المتعلقة بالشؤون العامة والجمعيات بلغت 305 معاملات، والشؤون القانونية 2566 معاملة، بينما أنجزت 587 معاملة جوازات، و86 معاملة إقامات وشؤون أجانب، و408 معاملات للشؤون الإدارية.

وأشارت إلى أن معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية شملت تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟