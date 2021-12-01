داخلية خانيونس تُنجز 10 آلاف معاملة خلال نوفمبر

خان يونس- الرأي

أنجزت مديرية داخلية خانيونس -الشق المدني- 10 آلاف 626 معاملة للمواطنين في المحافظة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وسلمت دائرة الأحوال المدنية خلال الشهر الماضي، سكان المحافظة 6674 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية خلال الشهر ذاته 985 مولوداً جديداً، و104 حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد المعاملات المتعلقة بالشؤون العامة والجمعيات بلغت 305 معاملات، والشؤون القانونية 2566 معاملة، بينما أنجزت 587 معاملة جوازات، و86 معاملة إقامات وشؤون أجانب، و408 معاملات للشؤون الإدارية.

وأشارت إلى أن معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية شملت تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات.