سلطة المياه وجودة البيئة تنظم لقاءات توعوية لطلبة المدارس

غزة- الرأي

نظمت دائرة التوعية بسلطة المياه وجودة البيئة زيارات تنسيقية، ولقاءات توعوية لطلبة المدارس، وذلك في إطار برنامج التوعية الخاص بالأندية البيئية وتحقيقاً لجانب من خطة دائرة التوعية لعام 2021- 2022.



فيما أكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن تفعيل الاندية البيئية يأتي ضمن أهداف السلطة في خلق جيل متميز وواعي يحافظ على البيئة ومواردها، وغرس القيم البيئية في نفوس الطلاب في مراحل التعليم المختلفة خاصة الابتدائي والإعدادي.



كما وتمكنت دائة التخطيط والتوعية في السلطة من تنفيذ لقاء توعوي لطلبة النادي البيئي في مدرسة المأمونية الابتدائية "أ" بعنوان النظافة الشخصية والمحافظة على نظافة المدرسة والأماكن العامة.



في حين يذكر تعمل سلطة المياه وجودة البيئة على تركيز جهودها التوعوية للجمهور، وبالذات فئة الطلاب لتشجيعهم على تحمل المسؤولية في مجال حماية البيئة .



ويشمل برنامج التوعية عدداً من مدارس قطاع غزة، ويهدف إلى تعريف الطلبة على أهمية المحافظة على البيئة والمساهمة في جعل بيئة المدرسة صحية ونظيفة، ويتضمن مجموعة من الورش والمحاضرات والمعارض البيئية ، و سيمنح المشاركين كمكافئة لجهودهم شهادات تقدير وهدايا رمزيه في نهاية البرنامج.