العدل تكرم عدداً من موظفي بند البطالة

غزة- الرأي

كرمت وزارة العدل عدداً من الموظفين على بند البطالة الذين التحقوا بالعمل ضمن إدارات ومرافق الوزارة على مدار الأشهر الستة الماضية.



وقدم وكيل الوزارة المستشار د. محمد النحال شكره وتقديره للجهود التي بذلها الملتحقون بالبرنامج، مؤكداً أنهم قدموا إضافة نوعية وساهموا في أداء مهام وأنشطة هامة داخل الوزارة والمرافق، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم المهنية.



فيما قالت أ. آمنة المدهون من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، إنهم بذلوا جهوداً ضخمة وساهموا في أرشفة الأرشيف الوطني للمعاملات العدلية بنسبة عالية خلال مدة قصيرة وقاموا بأرشفة ما يعادل سبعين ألف معاملة عدلية.



يذكر أن الوزارة قامت باستيعاب ما يقارب من 16 موظفاً على بند البطالة المقدم من صندوق التشغيل الفلسطيني لمدة ستة أشهر متواصلة.