زراعة خانيونس تقدم الارشادات للمزارعين للتوعية من مخاطر المبيدات

خان يونس- الرأي

تفقد مهندسو مديرية زراعة خانيونس مزارعي المنطقة الشرقية بالمحافظة.



وخلال الجولات تم تنظيم ندوة علمية بشأن التوعية من مخاطر المبيدات، و فترة امانها علي المحاصيل الورقية الزراعية، وأهم الافات التي تواجه المزارعين في مزروعاتهم خلال الموسم و تزويدهم باليات و عمليات الوقاية و المكافحة و قبل التدخل الكيمائي للمكافحة.



كما جرى التنويه للمزارعين للوقاية من اهم الافات المتوقعة خلال الموسم القادم للنهوض بمحصول امن والحصول علي انتاج ذو جودة عالية وامن خلال الموسم المرتقب و العمل علي حل المشاكل، والعوائق التي تواجه المزارعين.