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زراعة خانيونس تقدم الارشادات للمزارعين للتوعية من مخاطر المبيدات

01 كانون أول / ديسمبر 2021 01:14

زراعة خانيونس تقدم الارشادات للمزارعين للتوعية من مخاطر المبيدات
زراعة خانيونس تقدم الارشادات للمزارعين للتوعية من مخاطر المبيدات

خان يونس- الرأي

تفقد مهندسو مديرية زراعة خانيونس مزارعي المنطقة الشرقية بالمحافظة.


وخلال الجولات تم تنظيم ندوة علمية بشأن التوعية من مخاطر المبيدات، و فترة امانها علي المحاصيل الورقية الزراعية، وأهم الافات التي تواجه المزارعين في مزروعاتهم خلال الموسم و تزويدهم باليات و عمليات الوقاية و المكافحة و قبل التدخل الكيمائي للمكافحة.


كما جرى التنويه للمزارعين للوقاية من اهم الافات المتوقعة خلال الموسم القادم للنهوض بمحصول امن  والحصول علي انتاج ذو جودة عالية وامن  خلال الموسم المرتقب و العمل علي حل المشاكل، والعوائق التي تواجه المزارعين.

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