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الزراعة تتفقد مشروع حصر الحيازات الزراعية في خاينونس و رفح

01 كانون أول / ديسمبر 2021 01:18

الزراعة تتفقد مشروع حصر الحيازات الزراعية في خاينونس و رفح
الزراعة تتفقد مشروع حصر الحيازات الزراعية في خاينونس و رفح

خان يونس- الرأي

تفقد م. منصور ابوكويك، مدير دائرة الهندسة ونظم المعلومات الجغرافية مشروع استكمال "حصر الحيازات الزراعية"، والذي تنفذه وزارة الزراعة بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


واطلع أبو كويك على سير العمل في محافظتي خاينونس و رفح، علماً بأنه يقوم على تنفيذ المشروع نحو خمسون باحثاً ومتخصصاً GIS في محافظات القطاع.


ويأتي المشروع في إطار سعي الزراعة لتوثيق كافة المعلومات المتعلقة بالقطاع الزراعي وذلك لدورها الكبير في رسم السياسات العامة للوزارة، وأيضاً لتوجيه الجهات الدولية والمحلية للمشاريع التي يحتاجها القطاع الزراعي.
 

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