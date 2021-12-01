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طواقم الارشاد تكثف زياراتها الميدانية على مزارعي الفراولة

01 كانون أول / ديسمبر 2021 01:30

طواقم الارشاد تكثف زياراتها الميدانية على مزارعي الفراولة
طواقم الارشاد تكثف زياراتها الميدانية على مزارعي الفراولة

غزة- الرأي

  نفذت الإدارة العامة للإرشاد بوزارة الزراعة، بالتعاون مع الإدارة العامة للوقاية ومديرية شمال غزة، عدة زيارات ميدانية مكثفة على مزارعي الفراولة، وذلك مع البدء الفعلي لموسم إنتاجها، وذلك لأهمية هذا المحصول التصديري والتسويقي وللحفاظ علي جودة المنتج الفلسطيني.


ونفذ مهندسو الإرشاد جولات ميدانية بشكل دوري علي مزارعي الفراولة في شمال قطاع غزة والتي بدأت بمنطقة حي الأمل -بيت لاهيا، من أجل تقديم النصائح الإرشادية حول الأفات والأمراض والإلتزام بمعايير الجودة والفرز والتدريج  .


وتأتي هذه الزيارات للأطمئنان على المزارعين لإنجاح موسمهم والارتقاء بمنتجاتهم ولتفادي حدوث مشاكل متوقعة والحصول علي أعلي أنتاج وبجودة عالية ،ومن خلال هذة الزيارة تم توزيع النشرات الفنية الخاصة بذلك .

 

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