المستشار ضياء المدهون رئيسًا للمحكمة العليا ومجلس القضاء

غزة - الرأي

أُعلن، اليوم الأربعاء، عن تعيين المستشار ضياء الدين المدهون رئيساً للمحكمة العليا، رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء بعد أربع سنوات ونصف من توليه منصب النائب العام.

وتخللت مسيرة المستشار المدهون في النيابة العامة سنواتٍ من العطاء والبذل والتطوير، وإرساء سياسات الباب المفتوح وتدقيق المظالم، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وإسناد الاقتصاد الوطني، والتحول الإلكتروني في عمل النيابة العامة، وغيرها من السياسات التي أسست لمنظومة عدالة إجرائية متكاملة الأركان، واضحة المعالم.

يُذكر أن المستشار المدهون قد عمل سنواتٍ عديدة محامياً ومديراً لمؤسسة حقوقية، ودبلوماسياً في وزارة الخارجية، قبل أن يشغل منصب القضاء لعشر سنوات، ومنصب النائب العام لخمس سنوات تقريباً.