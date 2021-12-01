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السياحة: تل إم عامر الأثري يستقبل أكثر من 1000 زائر خلال شهر نوفمبر

01 كانون أول / ديسمبر 2021 01:44

السياحة: تل إم عامر الأثري يستقبل أكثر من 1000 زائر خلال شهر نوفمبر
السياحة: تل إم عامر الأثري يستقبل أكثر من 1000 زائر خلال شهر نوفمبر

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن هناك إقبالاً متزايد لعدد الزائرين لموقع تل إم عامر الأثري "دير القديس هيلاريون"، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث استقبل ما يزيد عن 1000زائر من نخب مجتمعية ونواب تشريعي ومؤسسات دولية وأجنبية أهمها منظمة الصليب الأحمر، واليونسكو، والوكالة الدولية الفرنسية FDI .


وأوضحت دائرة العلاقات العامة بالوزارة أن موقع تل ام عامر يعد من أهم المواقع الاثرية في فلسطين وبلاد الشام، وتم تأهيلة للزوار وعمل حماية للأرضيات الفيسفائية والمجمع الكنسي به .


د. محمد خلة الوكيل المساعد لوزارة السياحة والآثار، أكد أن نسبة إقبال المواطنين على المواقع الأثرية وتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية لهم والمطبوعات فضلاً عن عرض الأفلام القصيرة التي تشرح أنماط الحياة السائدة فى تلك الحقب والعصور.


واعتبر الوكيل المساعد أن ارتفاع نسبة الوافدين مؤشر إيجابي على رفع وعي المواطن بحضارته وتجذره بأرضه وانتمائه لها وفخره واعتزازه بمورثه الحضاري التاريخي الإنساني، وإرثه الممتد منذ الآف السنين مشدداً على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية للنهوض بواقع قطاع الآثار ومواصلة صيانة وترميم وإعادة تأهيل البيوت في البلدة القديمة وتعزيز الأنشطة اللامنهجية لجمهور المواطنين ونشر المعرفة التاريخية للمعالم والمقتنيات الوطنية.
 

السياحة: تل إم عامر الأثري يستقبل أكثر من 1000 زائر خلال شهر نوفمبر 262585416_4587858561301819_6142247715688230689_n 261700946_4587858514635157_6984522447084355560_n 262361211_4587858524635156_4459457030799619627_n
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