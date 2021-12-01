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المواصلات تنفذ سلسلة محاضرات توعوية مرورية لطلبة المدارس

01 كانون أول / ديسمبر 2021 02:28

المواصلات تنفذ سلسلة محاضرات توعوية مرورية لطلبة المدارس
المواصلات تنفذ سلسلة محاضرات توعوية مرورية لطلبة المدارس

غزة- الرأي

نفذ فريق الارشاد المروري التابع لوزارة النقل والمواصلات ووزارة الداخلية واتحاد جمعيات السلامة المرورية عدداً من المحاضرات التوعوية مرورية لطلبة المدارس في عدد من المدارس الحكومية ومدارس الوكالة استفاد منها حوالي 2000 طالب من مختلف تلك المدارس، وقد تم اعطاء المحاضرات في مديرية تعليم شرق غزة وقد شملت عدة مدارس في منقطة الشجاعية.


وأكد أ. طلال القرشلي نائب مدير عام الهندسة والسلامة المرورية انه تم إطلاق البرامج التوعوية للمدارس هذا الاسبوع من أجل تعزيز ثقافة الوعي المروري لدى طلبة المدارس ولإنشاء جيل مثقف مرورياً وتشكيل فريق للسلامة المرورية في كل مدرسة.


من جهته أوضح المقدم أشرف أبو عربية مدير المعهد المروري التابع لوزارة الداخلية بأن المعهد المروري يقوم بإعطاء المحاضرات التوعوية بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل والمواصلات من خلال خطة تم وضعها لتعزيز السلامة المرورية في المدارس وذلك للحد من الحوادث المرورية والتقليل منها وان الهدف الرئيسي لنا هو الوصول الى أكبر شريحة من المجتمع لتعزيز ثقافة الوعي المروري.


من جهته شكر أ. نبيل سرحان مدير مدرسة ابن الهيثم فريق الارشاد المروري على جهوده الكبيرة في توعية طلبة المدارس وتعزيز الوعي المروري لديهم معربا عن أمله في استمرار تلك البرامج التوعوية في كافة المدارس التعليمية.

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