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وزارة العمل تبحث عدة ملفات مع مؤسسة غزة ديستيك

01 كانون أول / ديسمبر 2021 02:37

وزارة العمل تبحث العديد من الملفات مع مؤسسة غزة ديستيك
وزارة العمل تبحث العديد من الملفات مع مؤسسة غزة ديستيك

غزة- الرأي

بحثت وزارة العمل ممثلة في الإدارة العامة لخدمات التشغيل، ووحدة المشاريع والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء ، العديد من الملفات المهمة مع استشاري المشاريع الدولية د. صلاح أبو عبدو، وممثل مؤسسة غزة ديستيك م. إسماعيل البيطار.
ومَثّلَ الوزارة باللقاء الذي تم عقده بمقر وزارة العمل بمدينة غزة، مدير وحدة المشاريع والتعاون الدولي أ. أيمن أبو كريم، وأ. كريمة الدنف، ومدير دائرة التشغيل م. أحمد النبريص، ومدير دائرة الدارسات م. أديب قشطة، ومدير دائرة التطوير والتنظيم المهني م. براء أبو حسنين.
وتضمن اللقاء مناقشة مطولة للتدخلات الحالية والتوجهات المستقبلة، والاستراتيجيات التي تبنتها وزارة العمل، والإحداثيات الإحصائية لقطاع الباحثين عن عمل، حيث قدم طاقم الوزارة للوفد المستضاف مجموعة من التوصيات والخبرات والاستشارات ذات العلاقة.

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