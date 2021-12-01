وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تبحث عدة ملفات مع مؤسسة غزة ديستيك وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تنفذ سلسلة محاضرات توعوية مرورية لطلبة المدارس وكالة الرأي الفلسطينية غزة: قرار حكومي بخصم 50% من رسوم ترخيص منشآت ومهن وكالة الرأي الفلسطينية السياحة: تل إم عامر الأثري يستقبل أكثر من 1000 زائر خلال شهر نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية المستشار ضياء المدهون رئيسًا للمحكمة العليا ومجلس القضاء وكالة الرأي الفلسطينية توثيق المباني الأثرية بغزة وأرشفتها.. مشروع للحفاظ على إرث حضاري وكالة الرأي الفلسطينية طواقم الارشاد تكثف زياراتها الميدانية على مزارعي الفراولة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتفقد مشروع حصر الحيازات الزراعية في خانيونس و رفح وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الدفيئات وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تقدم الارشادات للمزارعين للتوعية من مخاطر المبيدات
أخبار » الأخبار الحكومية

آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس

01 كانون أول / ديسمبر 2021 03:30

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة والسادسة والسابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين (2021/40).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/14) .

ودعت الواردة أسمائهم للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟