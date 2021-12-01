المرور تُحرِر 25 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة

غزة – الرأي:

حررت إدارة المرور والنجدة في جهاز الشرطة 25 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وبينت المرور أن الأمر يأتي في إطار الجهود المكثفة لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.

وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: "12 مخالفات لسائقين بدون رخصة قيادة، ومخالفتان لمركبات غير قانونية "بودي"، إلى جانب 4 مخالفات سير في الاتجاه المعاكس، و7 مخالفة قطع للإشارة الضوئية".

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.