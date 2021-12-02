مايكروسوفت تصدر تحديثاً جديداً يعمل على تحسين صور الألعاب

أعلنت Microsoft أن ميزة Xbox Cloud Gaming جديدة تسمى Clarity Boost قد تم إصدارها في Microsoft Edge Canary ، من بين تحديثات أخرى، يقال إن Clarity Boost تعمل على تحسين صور الألعاب، وفقا لتقرير digitaltrend .

وتم طرح الميزة لأول مرة لمستخدمي Microsoft Edge Canary ، وهو متصفح Microsoft التجريبي الذي يتلقى التحديثات أولاً بمجرد اختبار مستخدمي Canary بدقة ، ويتم توفير التحديثات بعد ذلك للإصدار المباشر الثابت من Edge. لتجربة ذلك بنفسك ستحتاج إلى اشتراك Xbox Game Pass Ultimate ومتصفح Microsoft Edge Canary.

إلى جانب الإعلان، عرضت Microsoft أمثلة على ما يفعله Clarity Boost ، بما في ذلك مقارنة جنبًا إلى جنب في اللعبة. عند استخدامه في Xbox Cloud Gaming ، ستعمل Clarity Boost على تحسين المرئيات بجعل صورة البث أقل ضبابية وتعزيز رؤية التفاصيل.

وعلى الرغم من أن التغييرات طفيفة إلى حد ما، إلا أنه لا يزال من السهل تحديدها في مقارنة Microsoft، وتبدو صورة Clarity Boost أكثر وضوحًا ، ويتم تحديد ملامح وجه الشخصية وشعرها بشكل أكبر، وتبدو الصورة بأكملها أكثر واقعية، ومن المستحيل إنكار الزيادة في الجودة: كل شيء يبدو أكثر دقة.

وليس من الواضح ما هي التقنية التي تستخدمها Microsoft لتشغيل Clarity Boost في Xbox Cloud Gaming.

وأوضحت Microsoft أنها تستخدم "تحسينات القياس من جانب العميل" لتحسين الصورة، من المحتمل أن تستخدم Microsoft شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصورة رقميًا دون الحاجة إلى الكثير من قوة المعالجة.

وتلقى Microsoft Edge Canary أيضًا تحديثًا لجودة الحياة يمكن أن يتمتع به أكثر من مجرد لاعبين. تسمى الميزة الجديدة Tab Search، وهي تشبه إلى حد كبير Clarity Boost ، ويتم اختبارها حاليًا على Edge Canary قبل طرحها على قاعدة مستخدمين أوسع.

ويعد Tab Search ميزة بسيطة ولكنها مفيدة تتيح للمستخدمين البحث عن المحتوى في جميع علامات تبويب المتصفح مرة واحدة. بدلاً من النقر من علامة تبويب إلى أخرى والبحث يدويًا، يمكن للمستخدمين مسح جميع علامات التبويب الخاصة بهم في وقت واحد.

وتم تعيين اختصار لوحة المفاتيح الخاص بـ Tab Search: Control + Shift + A، وعلى الرغم من أنه من الجيد الحصول على Tab Search، إلا أن Clarity Boost هو الذي سيجلب بعض الاهتمام الجديد إلى Microsoft Edge، من الناحية التاريخية، كان لمتصفحات الطرف الأول من Microsoft ممثل سيء جدًا.

و لا يزال Internet Explorer يتعرض للسخرية حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من أن Edge الجديد المستند إلى Chromium يحتوي على بعض الميزات الرائعة، إلا أنه لا يزال قريبًا من Google Chrome من حيث الشعبية.