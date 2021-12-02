واتس آب يطرح أول تحديث تجريبي لتطبيقه الجديد على ويندوز

طرح واتس آب نسخة من تطبيقه لمنصة ويندوز قبل بضعة أسابيع، ويبدو التطبيق مشابهًا لإصدار الويب للنظام الأساسي وهو متاح للتنزيل من متجر مايكروسوفت، حيث يعتمد على Universal Windows Platform (UWP) مما يعني أنه يمكنه المزامنة في الخلفية وتلقي الإشعارات حتى عندما لا يكون قيد التشغيل.



والآن ، وفقًا لـ WABetaInfo ، أطلقت الشركة أول تحديث تجريبي للتطبيق الجديد مع تحسينات للثبات وإصلاحات للأخطاء، وكما ذكرت WABetaInfo ، تسعى الشركة للحصول على تعليقات حول التطبيق من المستخدمين.



وكان زر التعليقات متاحًا لمستخدمي الإصدار التجريبي في الزاوية اليسرى السفلية في الإصدار السابق، ومع التحديث، يعرض التطبيق الآن رسالة لتشجيع المستخدمين على تقديم ملاحظات، "نود أن نعرف أفكارك حول هذا التطبيق".



وأبلغ العديد من المستخدمين عن مواطن الخلل في التطبيق أثناء التمرير في المحادثات وأثناء الوصول إلى إعدادات التطبيق، وكان من المتوقع أن تقوم الشركة بإصلاح هذا الخطأ بالتحديث ولكنه لا يعالج هذه المشكلة، وقد بدأت منصة المراسلة المملوكة لشركة فيس بوك أيضا في طرح ميزة لمستخدمي الويب تمكنهم من إنشاء ملصق سريعًا من صورة داخل النظام الأساسي دون استخدام أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية، كما توفر المنصة مجموعة من أدوات التحرير مثل Outline ، Emoji ، Sticker ، Text ، Paint and Crop & Rotate كما يسمح للمستخدمين بتعديل الصورة.



واعتبارًا من الآن، هذه الميزة متاحة فقط لمستخدمي الويب واتس آب ولا توجد معلومات من الشركة حول توفر الميزة على الأنظمة الأساسية الأخرى، وفي وقت سابق، كان على المستخدمين الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث لإنشاء ملصقات مخصصة من صورهم.



