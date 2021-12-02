هدف سيلفا الرائع يقود مانشستر سيتي للتفوق على أستون فيلا

قاد هدفان رائعان من روبن دياز وبرناردو سيلفا مانشستر سيتي للفوز 2-1 على مضيفه أستون فيلا في مواجهة مثيرة بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء قلص خلالها أصحاب الأرض الفارق عن طريق أولي واتكنز.

وبهذه النتيجة يظل سيتي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي المتصدر، بينما بقي أستون فيلا في المركز 13 ولديه 16 نقطة بعد هزيمته الأولى تحت قيادة المدرب الجديد ستيفن جيرارد عقب انتصارين متتاليين.

وسيطر سيتي على الشوط الأول وتقدم في الدقيقة 27 عن طريق دياز، حيث تفوق المدافع البرتغالي على الحارس إميليانو مارتينيز بتسديدة من لمسة واحدة من 20 مترا بعد أن مرت تمريرة رحيم سترلينج أمام الجميع في منطقة الجزاء.

وضاعف سيلفا النتيجة بهدف رائع في الدقيقة 43، حيث وضع الكرة بطريقة مذهلة في شباك مارتينيز من 15 مترا بعد هجمة مرتدة لسيتي انطلاقا من منطقة جزائه بقيادة رياض محرز وجابرييل جيسوس على الجناح الأيمن.

ودبت الحياة في أستون فيلا في بداية الشوط الثاني بعدما عثر واتكنز على مساحة كافية في منطقة الجزاء المزدحمة ليسدد في الزاوية القريبة من عشرة أمتار بعد ركلة ركنية نفذها دوجلاس لويز.

وأضاع أستون فيلا فرصة خطيرة لانتزاع التعادل في الدقيقة 75 عندما أبعد إيدرسون حارس سيتي محاولة البديل كارني تشوكوميكا وصمد الفريق الزائر في الدقائق الأخيرة.