"المستشفى الجزائري" يُقدّم 8 آلاف خدمة خلال نوفمبر

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري التابع لمديرية الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 8 آلاف و565 خدمةً طبيةً خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى الجزائري أن قسم العلاج الطبيعي قدَّم 810 خدمة فيما قدمت عيادة الأسنان 978 خدمة.

وأشارت إلى أن الأقسام الداخلية قدمت 750 استمارة طبية، بينما قدَّم قسم المختبر 1899 خدمة وقسم الأشعة 1230 خدمة وقسم التمريض 2144 خدمة، في حين جرى تقديم 757 وصفة طبية.

وأكد مدير المستشفى الجزائري المقدم إحسان قديح أن الأطقم الطبية في المستشفى استقبلت 5 آلاف و397 حالة ما بين عسكري ومدني من سكان المحافظة خلال الشهر المنصرم.

ولفت إلى أن قسم الأطفال استقبل 574 حالة، ومبيت أطفال 58 حالة، فيما استقبلت عيادات الجراحة 1216 حالة وعيادة النساء والولادة 429 حالة، بينما استقبل قسم الاستقبال 1452 وعيادات الباطنة 709 حالة، وحالات أخرى 964 حالة وتم اجراء 47 عملية جراحية.

وبين أن الحالات التي استقبلها المستشفى تنوعت بين "مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.