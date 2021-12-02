عائلة أبو عقلين تكرم أطباء مجمع الشفاء الطبي

غزة- الرأي

قدم وفد عائلة " أبو عقلين " رسالة شكر وتقدير لإدارة مجمع الشفاء الطبي، والعاملين فيه، وذلك على جهودهم الكبيرة في شفاء نجلهم بعد إجراء عملية استئصال غضروف عنقي بواسطة الميكروسكوب الجراحي أجراها الدكتور حازم ماضي أخصائي جراحة المخ والأعصاب بالمجمع، بمشاركة د.عايش أبو وردة ود.أشرف جودة.



حيث تم تقليدهم وسام الفخر العربي من السادة أصحاب السمو والمعالي وأمراء وشيوخ القبائل والسادة أصحاب الفخامة وأعضاء الأمانة العامة والهيئة الرئاسية للاتحاد العربي للقبائل في البلاد العربية.



وأشاد د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع، بهذه اللفتة الكريمة، معربا عن سعادته بأداء الطواقم الطبية التي لا تدخر جهدا في انقاذ وعلاج المرضى وباتت اليوم تجري عمليات جراحية نوعية ومعقدة وبنجاحات تضاهي دول الجوار.