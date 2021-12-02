زراعة الوسطى تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الدفيئات

الوسطى- الرأي

نفذ قسم الوقاية والإرشاد بالتعاون مع قسم التربة والري بمديرية زراعة الوسطى، جولة ميدانية إرشادية على مزارعي الخضار داخل الدفيئات في منطقة دير البلح.



بدورهم قام طاقم المهندسين بتقديم كافة الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة لمزارعي الدفيئات، والتي تمثلت في كيفية القضاء على الآفات من خلال إتباع طرق المكافحة المتكاملة للآفات.



كما جرى تقديم الإرشادات حول ضبط عملية الري وكيفية الوقاية من أمراض التربة.



وتأتي الجولات الدورية في إطار متابعتها الميدانية لأحوال المزارعين، وضمن خطة المديرية للنهوض بالقطاع الزراعي .