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بحضور أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم

"هنية" يلتقي بأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم - البتر

02 كانون أول / ديسمبر 2021 11:07

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غزة- الرأي

اجتمع عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، مع سايمون بيكر أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم - البتر، أمس الأربعاء في مجمع فلسطين الرياضي بغزة.

وجرى خلال اللقاء التباحث في ترتيبات العمل ضمن المنظومة الدولية للعبة، وتطوير الدعم الفني وتوفير الإمكانات اللازمة لاحتضان اللاعبين.

ورحب عبد السلام هنية بأمين عام الاتحاد الدولي سايمون بيكر، وأشاد بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر  في الشراكة لدعم رياضة ذوي الإعاقة، وأكد أن الإنجازات التي تحققها رياضة كرة القدم - البتر، تفرض الاهتمام والتعاون من كافة الجهات، من أجل الاستعداد للمشاركات الدولية ومنها تصفيات غرب ٱسيا المؤهلة لكأس العالم.

إبراهيم أبو سليم قال إن اتحاد كرة القدم يدعم كرة البتر وسيواصل جهوده في التعاون مع اتحاد اللعبة لتطويرها وتنظيم البطولات وتنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة من الاتحاد الدولي.

أما سايمون بيكر فتحدث عن جهود دمج اللعبة مع الاتحاد الدولي "الفيفا" وتنظيم البطولات الدولية والقارية وتطوير الدعم للاتحادات في الدول النامية.

أما فؤاد أبو غليون رئيس جمعية كرة القدم - البتر فتناول جهود اتحاده في رعاية اللعبة وتنظيم البطولات وتشكيل المنتخبات من خلال خبرات دولية لضمان تمثيل مشرف لفلسطين في المحافل الخارجية.

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