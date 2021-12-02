غزة: المباحث تنجز قضية سطو وسرقة مبلغ 10 آلاف شيكل

غزة- الرأي

أنجزت المباحث العامة بشرطة محافظة خان يونس -قسم مباحث غرب المدينة-، تفويض النيابة العامة حول البحث والتحري في شكوى أحد المواطنين والتي مفادها قيام شخص مجهول بالدخول لمنزله وسرقة مبلغ مالي قدره 10 آلاف شيكل.

وأوضحت المباحث العامة أنه من خلال الكشف والمعاينة لمكان الواقعة، وبالبحث والتحري تم الاشتباه بالمدعو "م. س"، وباستدعاء المشتبه به حسب الأصول القانونية واستجوابه، أقر بقيامه بالواقعة، وبدلالته تم ضبط مبلغ 600 دينار من المسروقات.

وأشارت المباحث العامة إلى أنه تم إحالة ملف القضية، للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.