وكالة الرأي الفلسطينية السياحة: إعادة تشكيل 80% من أقدم أرضية فسيفساء بتل ام عامر الأثري وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يهنئ الأسيرة المحررة من سجون الاحتلال أمل طقاطقة وكالة الرأي الفلسطينية هنية" يشيد بإنجازات اتحاد الكاراتيه وتنظيم البطولة المركزية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يساند مواقف "أبو تريكة" في مواجهة المحرضين وكالة الرأي الفلسطينية المدهون: يستنكر حادثة الإعتداء على والد الأسير الأردني أسيد أبو خضير وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يتفقد مشروع تطوير صالة "بن ويدر" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: طب الطوارئ يختتم دورات تدريبية للعاملين بأقسام الحوادث وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد المروري شمال غزة يعقد محاضرات توعوية لطالبات الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر للأطفال تنفذ لقاًء لمناهضة العنف ضد المرأة وكالة الرأي الفلسطينية غزة: المباحث تنجز قضية سطو وسرقة مبلغ 10 آلاف شيكل
أخبار » الأخبار الحكومية

غزة: المباحث تنجز قضية سطو وسرقة مبلغ 10 آلاف شيكل

02 كانون أول / ديسمبر 2021 11:10

غزة- الرأي

أنجزت المباحث العامة بشرطة محافظة خان يونس -قسم مباحث غرب المدينة-، تفويض النيابة العامة حول البحث والتحري في شكوى أحد المواطنين والتي مفادها قيام شخص مجهول بالدخول لمنزله وسرقة مبلغ مالي قدره 10 آلاف شيكل.

وأوضحت المباحث العامة أنه من خلال الكشف والمعاينة لمكان الواقعة، وبالبحث والتحري تم الاشتباه بالمدعو "م. س"، وباستدعاء المشتبه به حسب الأصول القانونية واستجوابه، أقر بقيامه بالواقعة، وبدلالته تم ضبط مبلغ 600 دينار من المسروقات.

وأشارت المباحث العامة إلى أنه تم إحالة ملف القضية، للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟