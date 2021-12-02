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حملة الـ 16 يوم

مستشفى النصر للأطفال تنفذ لقاًء لمناهضة العنف ضد المرأة

02 كانون أول / ديسمبر 2021 11:13

مستشفى النصر للأطفال تنفذ لقاًء لمناهضة العنف ضد المرأة
مستشفى النصر للأطفال تنفذ لقاًء لمناهضة العنف ضد المرأة

غزة- الرأي

نفذت مستشفى الرنتيسي للأطفال -النصر وبالتعاون مع دائرة التثقيف الصحي بوزارة الصحة لقاءا لمناهضة العنف ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي.

حيث عرفت الأخصائية  رنا أبو جبل من دائرة التثقيف الصحي حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بواسطة وتوزيع شعارات الحملة من خلال محاضرة تم تنفيذها للموظفات ومرافقات المرضى. 


كما تطرقت المحاضرة للتعريف بالعنف وانواعه وأضراره سواء بالشارع أو بالمنزل او على الإنترنت وفي العمل والمجتمع ككل.


وتناولت المحاضرة اسباب العنف عامة والعنف الاجتماعي خاصة والوقاية من العنف ضد المرأة والحلول المناسبة.


وفي نهاية اللقاء أوصت أ.  أبو جبل بضرورة التواصل مع غرفة الإرشاد الأسري في مجمع الشفاء الطبي لمن تتعرض للعنف.


ويأتي تنظيم هذه الفعاليات للتأكيد على أنه لازال هناك عنف ضد المرأة والذي يدق ناقوس الخطر، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود من مختلف فئات المجتمع وصانعي القرار والمختصين للمساهمة في القضاء على أشكال العنف كافة، من خلال الاستمرار في برامج المناهضة للعنف ضد النساء.

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