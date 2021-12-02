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بالتعاون مع منظمة الصليب الاحمر

الصحة: طب الطوارئ يختتم دورات تدريبية للعاملين بأقسام الحوادث

02 كانون أول / ديسمبر 2021 11:19

الصحة: طب الطوارئ يختتم دورات تدريبية للعاملين بأقسام الحوادث
الصحة: طب الطوارئ يختتم دورات تدريبية للعاملين بأقسام الحوادث

غزة- الرأي

اختتمت دائرة طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات بالتعاون مع منظمة الصليب الاحمر الدولي عدد من الدورات التدريبية والتي كانت بعنوان" التدريب على التعامل مع الحالات الناتجة عن الاصاباتBasic trauma training " والتي استهدف الأطباء والتمريض العاملين بأقسام الطوارئ والحوادث فى المستشفيات السبع الرئيسية.


وأفاد د.محمد العطار مدير طب الطوارئ أنه تم خلال الدورات تحديث الآلية المتبعة للتعامل مع حالات الاصابات بجميع أنواعها وضرورة التدخل السريع للحالات المهددة للحياة، إضافة إلى اجراء عدة سيناريوهات للتدخلات والإجراءات الطارئة للتعامل مع جميع الاصابات.


وذكر أنه تم تدريب ما يقارب من 164 كادرا من أقسام طوارئ المستشفيات السبعة الرئيسية، لافتا الى أنه سيتم تنفيذ دورات متقدمة خلال العام المقبل.


يذكر أن تنظيم هذه الدورات جاء بإشراف ومتابعة مدير طب الطوارئ د محمد العطار الذي وجه الشكر والتقدير لمنظمة الصليب الاحمر الدولي على التعاون المشترك لتحسين خدمات الطوارئ.

الصحة: طب الطوارئ يختتم دورات تدريبية للعاملين بأقسام الحوادث 262271438_635527897631952_8314325639736505838_n
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