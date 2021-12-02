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"هنية" يتفقد مشروع تطوير صالة "بن ويدر"

02 كانون أول / ديسمبر 2021 11:21

"هنية" يتفقد مشروع تطوير صالة "بن ويدر"

غزة- الرأي

تفقد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مشروع تطوير صالة "بن ويدر" للياقة البدنية، بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث ستخصص الصالة للرياضيين من ذوي الإعاقة والسيدات.

وشارك في الجولة أحمد موسى ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسايمون بيكر أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم- البتر.

وجرى الاطلاع على المشروع وما يتضمنه من تطوير لخدمة اللاعبين ذوي الإعاقة، وأكد عبد السلام هنية على أهمية المشروع وشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على دعمها ومساهمتها الدائمة في رعاية رياضة ذوي الإعاقة، وأضاف أن المجلس الأعلى سيواصل نهج تطوير المرافق الرياضية لخدمة الرياضيين ومنهم ذوي الإعاقة.

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