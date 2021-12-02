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المدهون: يستنكر حادثة الإعتداء على والد الأسير الأردني أسيد أبو خضير

02 كانون أول / ديسمبر 2021 11:28

المدهون: يستنكر حادثة الإعتداء على والد الأسير الأردني أسيد أبو خضير
المدهون: يستنكر حادثة الإعتداء على والد الأسير الأردني أسيد أبو خضير

غزة- الرأي

استنكر بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين بغزة، حادثة الاعتداء على والد الأسير الأردني أسيد أبو خضير أثناء فعالية يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني والتى كانت بعنوان الحرية للأسرى في سجون الاحتلال.


واعتبر المدهون أن مثل هذه المواقف غير مقبولة ولا تليق بتضحيات الأسرى وذويهم وأن ذلك إعتداء على جميع أهالي الأسرى وأبنائهم في سجون الاحتلال ، مؤكداً على ضرورة احترام هذه الفئة التى ضحت وناضلت من أجل أن نحيا كراماً، وخاصة ان هذا الاعتداء جاء بعد دفاعه عن المقاومة.


وطالب المدهون كافة الجهات الداعية والراعية لهذه الفعالية بالاعتذار الفوري والصريح عن هذا الفعل والتصرف المشين وطالب أيضاً الحكومة الأردنية محاسبة من قاموا بالإعتداء على والد الأسير.


يذكر أن الأسير أسيد أبو خضير اعتقل في عام 2017 وحكم بالسجن لمدة أعوام، وهو متزوج وأب لطفلة عمرها ستة أعوام، وهو شقيق الأسيرين المحررين من السجون الإسرائيلية أنس وأحمد أبو خضير.

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