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بعد حملة طالته بسبب تصريحاته

"هنية" يساند مواقف "أبو تريكة" في مواجهة المحرضين

02 كانون أول / ديسمبر 2021 11:31

"هنية" يساند مواقف "أبو تريكة" في مواجهة المحرضين

غزة- الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مساندته للمواقف الأصيلة التي يقدمها النجم المصري محمد أبو تريكة وحديثه الدائم خلال مداخلاته في البرامج الرياضية عن ضرورة مساندة القضية الفلسطينية، ونصرته للقدس وغزة أثناء العدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح هنية أن النجم أبو تريكة يعبر عن القيم العربية والإسلامية الأصيلة، ويقدم نموذجا متحضرا في الدفاع عن قضايا الأمة، ويظهر في كل مناسبة للتعبير عن أهمية القيم التي تجمع الإنسانية ورفض كل ما يخالف الأديان السماوية.

وأضاف أن ما يتعرض له أبو تريكة من هجمة عبر بعض المنظمات بعد تصريحاته عبر  قنوات "بي ان سبورتس" عن ضرورة التصدي لدعم المثليين في الدوري الإنجليزي، مرفوضة بشكل قاطع ويجب وقفها.

كما شجب مواقف بعض وسائل الإعلام الغربية ضد أبو تريكة ومطالبتها بعدم ظهوره في الاستوديو التحليلي الفني الخاص بالدوري الإنجليزي.

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