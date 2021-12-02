هنية" يشيد بإنجازات اتحاد الكاراتيه وتنظيم البطولة المركزية بغزة

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بإنجازات اتحاد الكاراتيه وحرصه على تنظيم البطولة المركزية الرابعة على مستوى الوطن في محافظات غزة.

وكان هنية استقبل امس أعضاء إدارة اتحاد الكاراتيه على رأسهم الرئيس الفخري للاتحاد أسعد أبو شوقة والأعضاء من المحافظات الشمالية، درغام عبد العزيز نائب الرئيس، شكران الجعبة عضو الإدارة خالد عودة المدير الفني، وراد أبو رعية لجنة المنتخبات، سارة عاشور أمين الصندوق، ومن غزة بهجت طنطيش نائب رئيس الاتحاد وأعضاء الإدارة.

وتحدث هنية عن مشاريع الإعمار وإعادة تأهيل الملاعب التي تضررت من العدوان خلال السنوات الماضية، والخدمات التي تقدمها المرافق للرياضيين، وأعلن عن جاهزية المجلس الأعلى لاستضافة كافة الوفود الرياضية التي تصل إلى غزة تشجيعا لاتحاد الكاراتيه وتنظيم البطولات المركزية التي تجمع أبطال الوطن.

بدورهما عبر أسعد أبو شوقة الرئيس الفخري ودرغام عبد العزيز نائب الرئيس في المحافظات الشمالية عن تقديرها لما تم من جهد كبير في تطوير البنية التحتية الرياضية، وأكدا أن هذا التطور سيمهد لتعزيز اكتشاف المواهب والأبطال ورفع اسم فلسطين عاليا في كل المحافل.