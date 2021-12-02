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خلال اتصال هاتفي..

المدهون يهنئ الأسيرة المحررة من سجون الاحتلال أمل طقاطقة

02 كانون أول / ديسمبر 2021 11:46

المدهون يهنئ الأسيرة المحررة من سجون الاحتلال أمل طقاطقة
المدهون يهنئ الأسيرة المحررة من سجون الاحتلال أمل طقاطقة

غزة- الرأي

هنأ وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء المدهون، الأسيرة المحررة أمل طقاقطة (21 عاماً) بالإفراج عنها من سجون الاحتلال، وذلك بعد انتهاء محكوميتها والتي استمرت 7 أعوام.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بالأسيرة المحررة طقاطقة، مثمناً بصمودها أمام العدو وتضحياتها ، مشيراً بأنها قدمت نموذج من الصمود والثبات في مواجهة الاحتلال على مدار سنوات سجنها.
ودعا المدهون العالم الحر إلى بذل كافة الجهود من أجل تحقيق الحرية لكافة الأسيرات وضرورة إنهاء معاناتهن، مؤكداً أن استمرار اعتقالهن هو عدم احترام الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية وهي ملزمة لدولة الاحتلال.
وتعتبر الأسيرة طقاطقة أقدم الأسيرات الفلسطينيات، حيث اعتقلت أثناء توجهها لشراء بعض الأغراض لإتمام زواجها الذي كان مقرراً بعد عدة أيام قبل اعتقالها، أطلق عليها جنود الاحتلال الرصاص قرب مفترق تجمع مستوطنات “غوش عتصيون” جنوبي بيت لحم، وتمّ اعتقالها مباشرة في 1 كانون الأول/ ديسمبر2014

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