السياحة: إعادة تشكيل 80% من أقدم أرضية فسيفساء بتل ام عامر الأثري

غزة- الرأي

تمكن مشرفو التاريخ ومختصو الآثار بوزارة السياحة والآثار من إعادة تشكيل 80% من أقدم أرضية فسيفسائية بتل ام عامر ( دير القديس هيلاريون) تعرضت للتلف بسبب العوامل الجوية والتعرية والانجرافات في التربة.



وأكد الوكيل المساعد د.محمد خلة أن الأرضية الفسيفسائية يعود تاريخها لأقدم كنيسة في الدير ويزيد عمرها عن 1700سنة ، مبيناً أن الطواقم الفنية للوزارة وبمشاركة خبير فرنسي عملت على البحث والتنقيب وجمع آلاف القطع الصغيرة المتناثرة منها وإعادة صيانتها وترميمها ومطابقتها لما كانت عليه لإعادتها لمكانها الطبيعي.



وأوضح الوكيل المساعد أن الأرضية الفسيفسائية التي عاندت قسوة الطبيعة ما زالت ترسم معالم الحياة السائدة وتبقى رمزاً شامخاً لتجذر وحضارة وتاريخ الشعب الفلسطيني عبر العصور.



وتعد الأرضية الفسيفسائية التي تمثل مناظر طبيعية وأشكال هندسية رمزاً لأنماط الحياة الاجتماعية السائدة في العصور القديمة، وتظهر معلومات هامة عن أنماط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية التي عاشها الانسان القديم.



والجدير ذكره أن دير القديس هيلاريون يحتوي على خمسة أرضيات فسيفسائية تمكنت وزارة السياحة والآثار بالشراكة مع منظمة دولية من إعادتها للحياة وتأهيلها وصيانتها وترميمها وتأمين الحماية والحفاظ عليها عبر عمل جسور وممرات تمكن الزوار من مشاهدتها دون أن تطأها أقدامهم، فضلاً عن تأمين حمايتها وسقفها من أعلى وفق المعايير العالمية للحفاظ وتغطية الأرضيات الفسيفسائية